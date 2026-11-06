"Антикорупційна реформа провалилася": Загородній заявив про новий центр політичного впливу навколо НАБУ

Фахівець нагадує, що незалежні органи створювалися для захисту України від корупції

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Політичний експерт Тарас Загородній заявив, що ситуація навколо можливої відставки Андрія Пишного свідчить про ризики політизації антикорупційних органів.

Про це він зазначив у дописі на своїй Facebook-сторінці.

На його думку, Ярослав Железняк, Віталій Шабунін і Михайло Ткач дедалі активніше впливають на політичний порядок денний, а обшуки НАБУ використовуються як привід для кадрових вимог.

Загородній попередив про ризики для фінансової стабільності країни та поставив питання щодо відповідальності керівництва самого НАБУ, зокрема Семена Кривоноса.

"Незалежні антикорупційні органи створювалися, щоб захистити державу від корупції", — нагадав експерт.

За оцінкою Загороднього, небезпека полягає у формуванні навколо правоохоронних структур неформального центру політичного впливу, який може впливати на кадрові рішення без належної суспільної підзвітності. Особливо небезпечними такі процеси він вважає для незалежних державних інституцій, зокрема Національного банку.

"Поки ж виглядає так, що антикорупційна реформа провалилася в її найважливішому завданні — забезпечити верховенство права замість влади окремих груп впливу", — підсумував Загородній.