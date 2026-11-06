За "Прайса" внесли 15 мільйонів застави: що задекларував фігурант справи "Карфаген"

Що відомо про майно та статки Ценова

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За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, який фігурує на нових записах НАБУ під псевдонімом "Прайс", внесли 15 мільйонів гривень застави. Більшу частину суми — 13 мільйонів — заплатив його батько.

"Телеграф" проаналізував декларацію посадовця за 2025 рік і розповість, які статки він накопичив за роки служби в Нацполіції та чим може похвалитися його родина

За "Прайса" внесли 15 мільйонів гривень

Про внесення застави за Володимира Ценова повідомили журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, 13 мільйонів гривень перерахував батько посадовця, ще два мільйони — інша фізична особа.

5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень.

За версією слідства, Ценов міг забезпечувати прикриття незаконним колцентрам з боку Національної поліції. Зокрема, йдеться про отримання грошей за те, щоб правоохоронці не втручалися в їхню діяльність. У період із січня до липня 2026 року посадовець нібито отримував кошти за "непомічання" роботи конкретних кол-центрів.

Ценову інкримінують створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Володимир Ценов на судовому засіданні 5 листопада. Фото: Радіо Свобода

Будинок на 572 м² та земельні ділянки

"Телеграф" проаналізував декларацію Володимира Ценова за 2025 рік, яку він подав 31 березня 2026 року, оприлюднену на платформі YouControl.

Найбільший об'єкт нерухомості у власності посадовця — житловий будинок площею 572,2 м². Право власності на нього Ценов набув ще у грудні 2005 року. У декларації вказана вартість нерухомості на момент набуття — 310 тисяч гривень.

Декларація Володимира Ценова

Також поліцейський має квартиру площею 59,3 м², придбану в червні 2011 року за 488 720 гривень.

Декларація Володимира Ценова

У декларації вказані й земельні ділянки: зокрема дві площею по 1200 м², ще одна — 1507 м², а також ділянка площею 0,0649 гектара.

Декларація Володимира Ценова

Декларація Володимира Ценова

Декларація Володимира Ценова

Крім того, родина користується житловим будинком площею 240,1 м². Дружині Ценова належить половина квартири площею 31,7 м².

Декларація Володимира Ценова

Декларація Володимира Ценова

Mazda, Rolex та готівкові заощадження

У декларації зазначений автомобіль Mazda CX-5 2018 року випуску. Його придбали у жовтні 2024 року за 533 тисячі гривень. Власницею машини вказана дружина посадовця, а сам Ценов має право користування нею.

Декларація Володимира Ценова

Серед цінного рухомого майна дружина поліцейського задекларувала годинник Rolex, а також набір жіночих прикрас — сережки та підвіску.

Сам Ценов вказав швейцарський годинник, який раніше був у користуванні інших осіб. Згідно з описом у декларації, він має металевий корпус, темний циферблат із відображенням часу та дати, а також гумовий ремінець.

Декларація Володимира Ценова

У готівці посадовець зберігає 40 тисяч доларів та 30 тисяч євро. Його дружина задекларувала ще 10 тисяч доларів. Також подружжя має кошти на банківських рахунках у гривнях, доларах та євро.

Декларація Володимира Ценова

Скільки заробляє родина Ценова

За 2025 рік Володимир Ценов отримав 931 577 гривень заробітної плати у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. У середньому це близько 77,6 тисячі гривень на місяць.

Ще 37 762 гривні посадовець отримав від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом. У декларації також зазначені банківські відсотки.

Декларація Володимира Ценова

Дружина Ценова за цей період отримала майже два мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності — 1 964 300 гривень. Ще 238 134 гривні вона заробила у компанії "Террафуд".

Декларація Володимира Ценова

Загальний задекларований дохід подружжя за 2025 рік перевищив 3,1 мільйона гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабне антикорупційне розслідування, що триває з вересня — операцію "Карфаген". Серед підозрюваних — колишній заступник начальника департаменту Офісу Генпрокурора Сергій Кропива, якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко, який відповідав за комунікацію з кол-центрами та безпеку тощо.