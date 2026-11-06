За "Прайса" внесли 15 мільйонів застави: що задекларував фігурант справи "Карфаген"
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Що відомо про майно та статки Ценова
За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, який фігурує на нових записах НАБУ під псевдонімом "Прайс", внесли 15 мільйонів гривень застави. Більшу частину суми — 13 мільйонів — заплатив його батько.
"Телеграф" проаналізував декларацію посадовця за 2025 рік і розповість, які статки він накопичив за роки служби в Нацполіції та чим може похвалитися його родина
За "Прайса" внесли 15 мільйонів гривень
Про внесення застави за Володимира Ценова повідомили журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, 13 мільйонів гривень перерахував батько посадовця, ще два мільйони — інша фізична особа.
5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень.
За версією слідства, Ценов міг забезпечувати прикриття незаконним колцентрам з боку Національної поліції. Зокрема, йдеться про отримання грошей за те, щоб правоохоронці не втручалися в їхню діяльність. У період із січня до липня 2026 року посадовець нібито отримував кошти за "непомічання" роботи конкретних кол-центрів.
Ценову інкримінують створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Будинок на 572 м² та земельні ділянки
"Телеграф" проаналізував декларацію Володимира Ценова за 2025 рік, яку він подав 31 березня 2026 року, оприлюднену на платформі YouControl.
Найбільший об'єкт нерухомості у власності посадовця — житловий будинок площею 572,2 м². Право власності на нього Ценов набув ще у грудні 2005 року. У декларації вказана вартість нерухомості на момент набуття — 310 тисяч гривень.
Також поліцейський має квартиру площею 59,3 м², придбану в червні 2011 року за 488 720 гривень.
У декларації вказані й земельні ділянки: зокрема дві площею по 1200 м², ще одна — 1507 м², а також ділянка площею 0,0649 гектара.
Крім того, родина користується житловим будинком площею 240,1 м². Дружині Ценова належить половина квартири площею 31,7 м².
Mazda, Rolex та готівкові заощадження
У декларації зазначений автомобіль Mazda CX-5 2018 року випуску. Його придбали у жовтні 2024 року за 533 тисячі гривень. Власницею машини вказана дружина посадовця, а сам Ценов має право користування нею.
Серед цінного рухомого майна дружина поліцейського задекларувала годинник Rolex, а також набір жіночих прикрас — сережки та підвіску.
Сам Ценов вказав швейцарський годинник, який раніше був у користуванні інших осіб. Згідно з описом у декларації, він має металевий корпус, темний циферблат із відображенням часу та дати, а також гумовий ремінець.
У готівці посадовець зберігає 40 тисяч доларів та 30 тисяч євро. Його дружина задекларувала ще 10 тисяч доларів. Також подружжя має кошти на банківських рахунках у гривнях, доларах та євро.
Скільки заробляє родина Ценова
За 2025 рік Володимир Ценов отримав 931 577 гривень заробітної плати у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. У середньому це близько 77,6 тисячі гривень на місяць.
Ще 37 762 гривні посадовець отримав від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом. У декларації також зазначені банківські відсотки.
Дружина Ценова за цей період отримала майже два мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності — 1 964 300 гривень. Ще 238 134 гривні вона заробила у компанії "Террафуд".
Загальний задекларований дохід подружжя за 2025 рік перевищив 3,1 мільйона гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав про масштабне антикорупційне розслідування, що триває з вересня — операцію "Карфаген". Серед підозрюваних — колишній заступник начальника департаменту Офісу Генпрокурора Сергій Кропива, якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко, який відповідав за комунікацію з кол-центрами та безпеку тощо.