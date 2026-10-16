У справі про медичну недбалість лікарів Odrex пенесено 5 засідань поспіль: хто гальмує справу?

Ознаки можливого затягування судового процесу були помітні ще у вересні

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Київський районний суд Одеси переніс п'ять засідань поспіль у справі лікарів Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості, що могла спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана. Через систематичні перенесення за клопотаннями сторони захисту — виникає ризик спливу строків давності.

Судовий процес у справі про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року під час лікування у приватній клініці Odrex, дедалі більше нагадує нескінченну низку відкладених засідань. Двох лікарів — хірурга Віталія Русакова та онкологиню Марину Бєлоцерковську — обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками).

За версією слідства, після оперативного втручання лікарі могли не призначити Аднану Ківану необхідної антибактеріальної терапії та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. Як наслідок, у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного захворювання міг спричинити його смерть. Обвинувачені провини не визнають, а остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Утім, саме з повноцінним судовим розглядом виникають систематичні проблеми. За останні два тижні суд відклав одразу п'ять засідань поспіль, повідомляє УНН.

Покійний Аднан Ківан. Фото: latifundist.com

Засідання, призначені на 9 та 13 жовтня, не відбулися через клопотання адвокатки обвинуваченої Марини Бєлоцерковської. Згодом суд переніс ще три слухання, заплановані на 14, 15 та 16 жовтня. Цього разу причиною стало клопотання овинуваченого Віталія Русакова, який перебуває на лікарняному.

Однак, лікарняний не заважає обвинуваченому знімати та публікувати нові відеоблоги, присвячені критиці головуючого у справі судді Віктора Чаплицького та судового процесу вцілому. Водночас виникає закономірне запитання: якщо стан здоров'я не дозволяє обвинуваченому особисто прибути до суду, чи розглядалася можливість його дистанційної участі?

Адже стаття 336 Кримінального процесуального кодексу України передбачає проведення судових засідань у режимі відеоконференції, зокрема у випадках, коли учасник провадження не може бути присутнім особисто за станом здоров'я.

Однак ознаки можливого затягування судового процесу виникли ще у вересні. Тоді суд запланував 13 слухань, розраховуючи прискорити дослідження доказів. Проте повноцінно відбулися лише шість. Решта сім були перенесені через клопотання сторони захисту або суд не зміг перейти до розгляду справи по суті.

Головуючий суддя вже відреагував на поведінку учасників процесу. Віктор Чаплицький визнав причини неявок адвокатів Віталія Русакова неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Час може зіграти на користь обвинувачених

Систематичні перенесення судових засідань у справі про смерть пацієнта мають не лише організаційні, а й потенційні правові наслідки. Так, слідство повідомило Віталію Русакову та Марині Бєлоцерковській про підозру в жовтні 2025 року, приблизно через рік після смерті Аднана Ківана. Нині суд досліджує докази, однак регулярні відкладення фактично скорочують час, протягом якого кримінальне провадження може завершитися остаточним судовим рішенням.

Річ у тім, що ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України передбачає покарання, зокрема у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Відповідно до статті 49 КК України, строк давності для такого кримінального правопорушення становить три роки.

Аднан Ківан помер у жовтні 2024 року. Отже, якщо час вчинення інкримінованого правопорушення припадає на цей період, за відсутності обставин, які зупиняють або переривають перебіг давності, відповідний строк може сплинути вже наступної осені.

Тому зволікання з розглядом справи може мати цілком конкретний результат: навіть якщо суд встановить провину лікарів, сплив строків давності за певних умов дозволить звільнити їх від кримінального покарання.

За таких обставин не можна виключати, що систематичні процесуальні затримки можуть бути вигідними стороні захисту. Повторні клопотання, неявки адвокатів та перенесення слухань, незалежно від їхніх причин, створюють ризик того, що суд просто не встигне завершити розгляд справи до закінчення встановлених законом строків.