По делу о медицинской халатности врачей Odrex пенесены 5 заседаний подряд: кто тормозит дело?

Признаки возможной затяжки судебного процесса были заметны еще в сентябре

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Киевский районный суд Одессы подряд перенес пять заседаний по делу врачей Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности, которая могла привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. Из-за систематических переносов по ходатайствам стороны защиты возникает риск истечения сроков давности.

Судебный процесс по делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года во время лечения в частной клинике Odrex, все больше напоминает бесконечную череду отложенных заседаний. Двух врачей – хирурга Виталия Русакова и онколога Марину Белоцерковскую – обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, после операции врачи могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического заболевания мог привести к его смерти. Обвиняемые вину не признают, а окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Однако с полноценным судебным разбирательством возникают систематические проблемы. За последние две недели суд подряд отложил сразу пять заседаний, сообщает УНН.

Покойный Аднан Киван. Фото: latifundist.com

Заседания, назначенные на 9 и 13 октября, не состоялись из-за ходатайства адвоката обвиняемой Марины Белоцерковской. Позже суд перенес еще три слушания, запланированные на 14, 15 и 16 октября. На этот раз причиной стало ходатайство обвиняемого Виталия Русакова, который находится на больничном.

Однако больничный не мешает обвиняемому снимать и публиковать новые видеоблоги, посвященные критике председательствующего по делу судьи Виктора Чаплицкого и судебного процесса в целом. В то же время возникает закономерный вопрос: если состояние здоровья не позволяет обвиняемому лично явиться в суд, рассматривалась ли возможность его дистанционного участия?

Ведь статья 336 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает проведение судебных заседаний в режиме видеоконференции, в частности в случаях, когда участник производства не может присутствовать лично по состоянию здоровья.

Однако признаки возможного затягивания судебного процесса появились еще в сентябре. Тогда суд запланировал 13 слушаний, рассчитывая ускорить исследование доказательств. Но в полном объеме состоялись только шесть. Остальные семь были перенесены по ходатайствам стороны защиты либо суд не смог перейти к рассмотрению дела по существу.

Председательствующий судья уже отреагировал на поведение участников процесса. Виктор Чаплицкий признал причины неявки адвокатов Виталия Русакова неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

Время может сыграть на руку обвиняемым

Систематические переносы судебных заседаний по делу о смерти пациента имеют не только организационные, но и потенциальные правовые последствия. Так, следствие сообщило Виталию Русакову и Марине Белоцерковской о подозрении в октябре 2025 года, примерно через год после смерти Аднана Кивана. Сейчас суд исследует доказательства, однако регулярные переносы фактически сокращают время, в течение которого уголовное производство может завершиться окончательным судебным решением.

Дело в том, что ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание, в частности в виде лишения свободы на срок до двух лет. Согласно статье 49 УК Украины, срок давности для такого уголовного правонарушения составляет три года.

Аднан Киван умер в октябре 2024 года. Следовательно, если время совершения инкриминируемого правонарушения приходится на этот период и отсутствуют обстоятельства, приостанавливающие или прерывающие течение срока давности, соответствующий срок может истечь уже следующей осенью.

Поэтому затягивание рассмотрения дела может привести к вполне конкретному результату: даже если суд установит вину врачей, истечение сроков давности при определенных условиях позволит освободить их от уголовного наказания.

При таких обстоятельствах нельзя исключать, что систематические процессуальные задержки могут быть выгодны стороне защиты. Повторные ходатайства, неявки адвокатов и переносы слушаний, независимо от причин, создают риск того, что суд просто не успеет завершить рассмотрение дела до истечения установленных законом сроков.