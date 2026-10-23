Чому дорівнює шістка? Головоломка з TikTok покаже, чи високий у вас IQ

Ролик зібрав понад 1,2 мільйона переглядів та тисячі коментарів з версіями рішення

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У TikTok набрала популярність математична головоломка для людей із високим IQ. Потрібно знайти закономірність у кількох відповідностях між числами та визначити останнє значення.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Tindim-IQ у TikTok.

Які числа вказані в умові

На момент публікації новини відео набрало понад 1,2 мільйона переглядів. У ролику наведено такі відповідності:

1 = 3

2 = 3

3 = 4

4 = 4

5 = 4

6 = ?

Потрібно зрозуміти принцип ряду та визначити, чому за тією ж логікою дорівнює шістка.

Під роликом залишили понад чотири тисячі коментарів. Користувачі ділилися відповідями та пояснювали, як знайшли закономірність.

Хочете спочатку вирішити завдання самостійно? Зупиніться тут: далі буде відповідь.

Відповідь та помилка у вихідному ряду

Відповідь — 6 = 3. Потрібно порахувати літери в англійському: слово six складається з трьох літер.

За тим же принципом слова one і two складаються із трьох літер, а four і five – із чотирьох.

Наприклад, для трійки вказано 3=5, адже англійське слово three складається з п’яти літер.

Як повідомляв "Телеграф", у математичному завданні з числами 20 і 5 дужки об’єднують ці числа: їх суму потрібно помножити на 2, а не ділити на 5 весь попередній результат у прикладі з порядком дій. Це головоломка іншого типу, ніж завдання TikTok, де відповідь залежить від кількості літер в англійській назві числа. Але обидва приклади показують, що рішення залежить від уважного прочитання умови.