Чему равна шестёрка? Головоломка из TikTok покажет, высокий ли у вас IQ

Ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев с версиями решения

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В TikTok набрала популярность математическая головоломка для людей с высоким IQ. Нужно найти закономерность в нескольких соответствиях между числами и определить последнее значение.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Tindim-IQ в TikTok.

Какие числа указаны в условии

К моменту публикации новости видео набрало более 1,2 миллиона просмотров. В ролике приведены такие соответствия:

1=3

2=3

3=4

4=4

5=4

6=?

Нужно понять принцип ряда и определить, чему по той же логике равна шестёрка.

Под роликом оставили более четырёх тысяч комментариев. Пользователи делились ответами и объясняли, как нашли закономерность.

Хотите сначала решить задачу самостоятельно? Остановитесь здесь: дальше будет ответ.

Ответ и ошибка в исходном ряду

Ответ – 6=3. Нужно посчитать буквы в английском написании числа: слово six состоит из трёх букв.

По тому же принципу слова one и two состоят из трёх букв, а four и five – из четырёх.

Например, для тройки указано 3=5, ведь английское слово three состоит из пяти букв. Именно это значение приводят в объяснении решения.

Как сообщал "Телеграф", в математической задаче с числами 20 и 5 скобки объединяют эти числа: их сумму нужно умножить на 2, а не делить на 5 весь предыдущий результат в примере с порядком действий. Это головоломка другого типа, чем задача из TikTok, где ответ зависит от количества букв в английском названии числа. Но оба примера показывают: решение зависит от внимательного прочтения условия.