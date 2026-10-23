Чему равна шестёрка? Головоломка из TikTok покажет, высокий ли у вас IQ
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Ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев с версиями решения
В TikTok набрала популярность математическая головоломка для людей с высоким IQ. Нужно найти закономерность в нескольких соответствиях между числами и определить последнее значение.
Соответствующее видео было опубликовано на странице Tindim-IQ в TikTok.
Какие числа указаны в условии
К моменту публикации новости видео набрало более 1,2 миллиона просмотров. В ролике приведены такие соответствия:
- 1=3
- 2=3
- 3=4
- 4=4
- 5=4
- 6=?
Нужно понять принцип ряда и определить, чему по той же логике равна шестёрка.
Под роликом оставили более четырёх тысяч комментариев. Пользователи делились ответами и объясняли, как нашли закономерность.
Хотите сначала решить задачу самостоятельно? Остановитесь здесь: дальше будет ответ.
Ответ и ошибка в исходном ряду
Ответ – 6=3. Нужно посчитать буквы в английском написании числа: слово six состоит из трёх букв.
По тому же принципу слова one и two состоят из трёх букв, а four и five – из четырёх.
Например, для тройки указано 3=5, ведь английское слово three состоит из пяти букв. Именно это значение приводят в объяснении решения.
Как сообщал "Телеграф", в математической задаче с числами 20 и 5 скобки объединяют эти числа: их сумму нужно умножить на 2, а не делить на 5 весь предыдущий результат в примере с порядком действий. Это головоломка другого типа, чем задача из TikTok, где ответ зависит от количества букв в английском названии числа. Но оба примера показывают: решение зависит от внимательного прочтения условия.