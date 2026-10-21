Наскільки ви спокійна людина насправді: розважальний тест з оптичною ілюзією (фото)

Визначити свій тип реакції на стрес можна залежно від того, який елемент ви помітили першим

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Перевірити, наскільки ви стресостійка людина насправді, можна за допомогою простого розважального тесту з оптичною ілюзією. Вона допомагає визначити, як людина реагує на стрес.

Як йдеться на YourTango, потрібно подивитись на зображення, та визначити, що ви помітили першими. Саме це визначає рівень спокійності, на думку автора.

Що ви бачите першим

Пояснення до тесту

1. Кіт

Якщо першим побачили кота, то ви не дуже розслаблена людина, проте вас нелегко розлютити. Стрес повсякденного життя може навіть додавати вам енергії, проте після тривалого напруження настає сильне виснаження. Автор тесту радить знаходити здорові способи скидати напругу, наприклад фізичну активність.

2. Коробка

Якщо ви першим побачили коробку, то ви людина зазвичай доброзичлива, але під тиском і через перевтому можете зриватися на інших. Гнів це природно, проте варто стежити за тим, що кажете людям, особливо близьким. Щоб не ранити їх словами варто відсторонитись від конфліктної ситуації, перш ніж емоції візьмуть гору.

3. Зірки

Якщо ви побачили зірки — то ви маєте ознаки природно спокійної людини, що зберігає витримку навіть за стресових ситуацій. Ваша незворушність може викликати подив чи навіть роздратування в інших, проте це не ваша проблема, а тих, хто так реагує.

Раніше "Телеграф" пропонував тест-оптичну ілюзію на аналітичний та інтуїтивний спосіб мислення. Усього два варіанти відповіді і все залежить від того, що побачите першим.