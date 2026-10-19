Генератор не врятує? Чи може метро Києва надовго зупинитися через блекаут

Метро стане, Київ загрузне в заторах?

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Київський метрополітен може надовго зупинитися в разі пошкодження певних енергетичних вузлів. Без електропостачання рух поїздів може припинитися до відновлення обладнання.

Про це в подкасті "Це База" розповів енергетичний експерт Олександр Візір. "Телеграф" розбирався, що потрібно для роботи метро під час тривалих відключень електроенергії та які наслідки матиме зупинка підземки.

Чому генераторів недостатньо

Для автономної роботи метро недостатньо лише потужних генераторів. Тягові підстанції потрібно обладнати локальними електростанціями та системами накопичення енергії.

Про це заявив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі "Енергореформі" на форумі "Енергія бізнесу-2026".

"Для того, щоб не відключалося метро, тягові підстанції, які його живлять, треба обладнати відповідними дизельними чи газовими електростанціями, які б покривали споживання метро, а також системами накопичення енергії, які б давали можливість покрити стартові (пускові) струми потягів", — пояснив Кудрицький.

Навіть генератор достатньої потужності не гарантує запуску системи після знеструмлення. Для цього необхідно компенсувати пускові струми потягів за допомогою додаткових пристроїв, зокрема систем накопичення енергії.

Кудрицький наголосив, що відповідний проєкт потрібно розробити та профінансувати заздалегідь.

Що буде, якщо метро зупиниться

Без метро значно більше пасажирів пересядуть на наземний транспорт, а дороги Києва отримають додаткове навантаження. У години пік це може призвести до довших заторів, переповнених автобусів і тролейбусів, черг на зупинках та збільшення часу в дорозі.

Для багатьох киян звичні маршрути доведеться змінювати. Поїздки на роботу й додому можуть стати довшими, а пересадки — складнішими. Це також може вплинути на роботу підприємств, магазинів і закладів сфери послуг, адже працівникам та відвідувачам буде важче вчасно дістатися до місця призначення.

Окремий ризик — можливі пошкодження мостів та інших важливих транспортних сполучень унаслідок російських ударів. Якщо метро не працюватиме, а частина наземних маршрутів буде обмежена, альтернатив для пересування містом стане менше.

Окреме питання — безпека. Підземні станції метро використовують як укриття під час повітряних тривог, тому навіть у разі припинення руху поїздів вони можуть зберігати цю важливу функцію. Саме такий сценарій міська влада передбачала під час повного знеструмлення Києва у 2022 році.

Найбільше труднощів можуть відчути мешканці віддалених районів, люди без автомобілів і маломобільні громадяни. Для них поїздки до роботи, лікарень та інших важливих установ можуть стати значно складнішими.

Що буде, якщо метро зупиниться. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

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