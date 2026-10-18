Абсолютні лідери за теплом: як сучасні новобудови витримують тривалі блекаути
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Утеплення, енергоефективні вікна та ізольовані труби допомагають будинкам довше витримувати холод
Сучасні будинки, зведені за останні 10–15 років, є абсолютними лідерами з енергозбереження. Вони довше утримують тепло під час тривалих відключень електроенергії.
Про це розповів "Телеграфу" експерт із питань ЖКГ, засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.
Детальніше про це у матеріалі: "36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими".
"Звичайний цегляний будинок, збудований та утеплений, може утримувати температуру, наприклад, 3, 4, 5 днів", – каже Олег Попенко.
Якщо будинок утеплений по периметру мінеральною ватою та має двокамерні склопакети з енергоефективним склом, за мінус 5 градусів надворі всередині триматиметься плюс 15–17. Додаткове тепло виділяють газова плита, люди та побутові прилади.
Порівняно зі старими панельними будинками новобудови мають краще захищені інженерні мережі. Приховані й ізольовані труби та стояки дозволяють будівлі протриматися 5–7 днів без ризику замерзання системи.
Як повідомляв "Телеграф", будинки сталінської епохи залишаються теплими без опалення 5–7 днів за температури від −5 до −10 градусів.