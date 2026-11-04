События в Борщаговке: в ОП рассказали, что волну фейков гнал не "Телеграмм"

ТГ-каналы транслировали всю информацию, доступную в реальном времени

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Самая большая волна фейков вокруг инцидента с беспорядками в Петропавловской Борщаговке Киевщины распространялась не через Telegram-каналы. Основную истерию и подстрекательство толпы разгоняли через TikTok.

Об этом сказал журналистам советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Он прокомментировал утверждение народного депутата Ярослава Железняка, что основную волну фейков о Борщаговке распространяли ТГ-каналы.

"Я бы не складывал все анонимные Telegram-каналы в одну корзинку, это пестрая среда. Думаю, что если вы посмотрите внимательнее, то увидите, что разные Telegram-каналы давали все подряд — то по факту о ситуации, то ужасные вбросы, то уже правдивую информацию об участниках и этой даме организаторше", — сказал он.

Дмитрий Литвин. Фото: detector.media

По словам Литвина, к сожалению, было много фейковой информации под брендами "ТСН" и "УНИАН".

"Но все же реально накручивали толпу и гнали дезинформацию основную через TikTok. И это как раз пример того, какую роль играет именно TikTok и не только в нашей стране", — отметил советник Зеленского по коммуникациям.

Литвин добавил, что анализ ситуации на месте показывает, что больше всего повлияли на развитие событий трансляции и активность в TikTok. Это основная платформа для публики, которая устроила там беспорядки.

Нардеп Ярослав Железняк написал, что главные ложные сообщения об инциденте на Борщаговке якобы распространяли ТГ-каналы. Он опубликовал инфографику, как расходились сообщения 2 ноября.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом вспыхнули беспорядки у частного дома. Там временно дислоцировались военнослужащие Нацгвардии из корпуса "Азов". Толпа пыталась выломать ворота и повредила служебный транспорт. Перед этим в соцсетях распространили слухи о насильственном удерживании людей.

Полиция и Нацгвардия опровергли сообщения о застенках и гибели человека. В Telegram-каналах и соцсетях утверждали, что в подвале якобы держат около 40 заложников, пытают мобилизованных и бойцов, что ушли в СЗЧ.

Полицию вызвала Валентина Молодая – владелица частной клиники и блогерша. Она приехала на псевдоскорой и представилась врачом. Молодая вела трансляции с места событий, становилась на колени и подстрекала толпу. Впоследствии ее задержали по подозрению в провокациях.

Участники беспорядков ломали забор, оскорбляли военных и полицейских, крушили служебный транспорт. Чтобы разрядить ситуацию, прибыли руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, командующий Нацгвардией Александр Пивненко и министр внутренних дел Иван Выговский.

В ходе осмотра помещения обнаружили 14-летнего подростка и нескольких травмированных военных. Четверо военнослужащих госпитализированы.

СБУ открыла три уголовных производства: препятствование ВСУ, распространение информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядков. МВД, ДБР и военный омбудсман также приступили к проверке условий пребывания бойцов.

Как рассказывал "Телеграф", по словам министра внутренних дел Ивана Выговского, к событиям в Петропавловской Борщаговке причастна Россия. А глава Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на самом деле произошло с 14-летним парнем во время беспорядков.