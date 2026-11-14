Буркин фактически признал, что являлся агентом российских спецслужб, а "Карфаген" мог стать частью сценария ФСБ, — эксперт

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После интервью Егора Буркина Василию Тимошенко становится очевидным, что ФСБ предположительно использовало НАБУ в интересах агрессора. Об этом написал в своем Фейсбуке политический эксперт Олег Постернак.

"Буркин фактически признал, что был агентом российских спецслужб. А значит, он вполне мог быть инструментом, через который украинским антикоррупционным органам вбрасывали нужную россиянам информацию.

То есть операция "Карфаген" могла быть частью более широкого сценария, направленного на дискредитацию СБУ, отвлечение ее ресурсов и создание рисков для оперативных и диверсионных мер.

Это серьезная угроза национальной безопасности. И вопрос здесь обе стороны. В НАБУ — насколько тщательно проверяли происхождение своей информации и возможные мотивы ее источников?

Осознавали ли они риски использования антикоррупционного расследования в интересах врага? К СБУ тоже вопрос — как вообще стало возможно, что история с человеком, признающим контакты с российской стороной, переросла в столь масштабный скандал вокруг украинских правоохранителей? В какой момент спецслужба проспала агента чужого влияния фактически в тылу страны?" – задает вопрос эксперт.