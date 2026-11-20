Прогноз для міста на 21 та 22 листопада

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Цими вихідними в Харкові почне холоднішати, і похолодання триватиме наступного тижня. З неділі в обласному центрі очікується мокрий сніг, який ітиме кілька днів.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Харківської області, у суботу, 21 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, удень істотних опадів не прогнозують. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, уночі місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Уночі температура становитиме +4…+9 °C, удень – +6…+11 °C.

На неділю для Харкова прогнозують однаковий діапазон температур уночі та вдень

У неділю, 22 листопада, стане прохолодніше й почне змінюватися погода. Очікується хмарність із проясненнями: уночі пройде дощ із мокрим снігом, а вдень істотних опадів не прогнозують. Західний вітер – 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, удень – +2…+7 °C.

Субота буде теплішою за неділю

На початку наступного тижня похолодання посилиться, а мокрий сніг ітиме ще кілька днів. У понеділок, 23 листопада, очікується хмарна погода. Уночі місцями можливі невеликі опади у вигляді дощу й мокрого снігу, удень – дощ із мокрим снігом. Місцями ймовірні ожеледь і ожеледиця на дорогах. Південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура становитиме від +2 °C до -3 °C, удень – від +4 °C до -1 °C.

У вівторок, 24 листопада, збережеться хмарна погода, очікуються сніг і мокрий сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, місцями його пориви посиляться до 15–20 м/с. Протягом доби температура повітря коливатиметься від +3 °C до -2 °C.

Жителям Харкова варто заздалегідь підготуватися до прохолодної та мінливої погоди. Найближчими днями стануть у пригоді теплий одяг і непромокальне взуття, а на дорогах важливо бути особливо обережними.

Як писав "Телеграф", у листопаді в Україні поступово холодає, а в деяких місцях уже йде сніг на тлі загального похолодання. Це дає ширший контекст прогнозу для Харкова: температура в місті знижується на тлі загальної зміни погоди в країні.