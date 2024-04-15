Ізраїль — Іран: чому конфлікт може стати першою ядерною війною

Ядерна небезпека може статися через реалізацію одного з двох сценаріїв

Після масованого ракетного удару по Ізраїлю з боку Ірану, Тель-Авів може відповісти на нього своєю атакою. І це можливо вже найближчим часом.

На відміну від жовтня, коли система ПРО Ізраїлю не змогла впоратися з масованою атакою, цього разу "Залізний купол" спрацював зразково. Але крім оборонних можливостей Тель-Авів має потужну наступальну зброю і керівництво країни може її застосувати.

Ядерний удар по Тегерану?

12 квітня розвідувальна служба Ізраїлю "Моссад" на своїй сторінці у соцмережах натякнула на серйозні наслідки для Ірану у разі атаки. Попередження складалося з фото столиці Ісламської республіки Ірану, Тегерану, підписане одним словом — "До".

Мосад попереджає

Хоча подібні дії і виглядають як бравада, але недооцінювати можливості Ізраїлю щодо завдання удару по Ірану і Тегерану все ж таки не варто. Тим більше що йдеться про країни, які можуть мати найпотужнішу зброю в сучасному світі — ядерну. Втім, Іран поки що в цьому лише підозрюють, натомість навіть в Організації Об’єднаних Націй впевнені у його наявності у Тель-Авіва.

Так, у березні 2022 року Перший комітет Генеральної Асамблеї ООН, який відповідає за питання роззброєння та міжнародної безпеки, підтримав резолюцію із закликом до Ізраїлю позбутися своєї ядерної зброї.

Ізраїльські ЗМІ тоді нагадали, що їхня країна не підтверджує і не спростовує наявності у них атомних зарядів і стурбовані, що подібного ж не вимагають у Ірану. При цьому Тель-Авів не підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як стверджували навесні 2022 року у Федерації американських учених Ізраїль може мати 90 ядерних боєприпасів, а роботи над його створенням було розпочато ще у 1960-х роках.

Ядерні боєприпаси світу

Іран офіційно ЯЗ не має, хоча світова спільнота і турбує, що будівництво атомної електростанції біля міста Бушер маскує спробу влади країни отримати ядерні боєголовки. Останнє тим більше ймовірно, що у будівництві АЕС Тегерану допомагає РФ, тож вона може "віддати борг" у постачанні та будівництві заводу з виробництва іранських дронів.

Два сценарії

Якщо ядерний конфлікт між Тель-Авівом і Тегераном все-таки відбудеться, він може піти за одним із двох сценаріїв:

ядерний удар по Тегерану;

бомбардування Бушерської АЕС

У першому випадку Моссад може реалізувати свою застереження в соцмережах і завдати удару однієї з 90 ядерних боєголовок, які, на думку американських учених, є в Ізраїлі. Подібна атака може бути здійснена за допомогою ізраїльської ракети "Ієрихон-3", здатної нести ядерні боєголовки, що має дальність до 11 500 км, чого з надлишком вистачить для удару.

Від Бушерської АЕС до Ізраїлю понад 1500 кілометрів

Другим сценарієм може стати атака Ізраїлю без використання ЯЗ по тій самій Бушерській АЕС, чиє пошкодження може спричинити сильне радіоактивне забруднення. 1981-го року Тель-Авів влучним ударом ВПС знищив ядерний реактор "Осірак" в Іраку, який режим Саддама Хусейна міг використовувати для виробництва ядерної зброї.

Маючи такий успішний досвід Тель-Авів цілком може його повторити, тим більше, що з розвитком ракетної зброї зробити це простіше, ніж за допомогою літаків як 43 роки тому. Але зупинити від удару може страх викликати радіоактивне забруднення найближчих арабських країн, які в такому разі явно виступлять проти Ізраїлю.

У той же час серйозна війна між Ізраїлем та Іраном через відстань між ними більш ніж 1000 кілометрів неможлива. Однак країни здатні обмінюватися ракетними та дроновими ударами, в яких формальна перевага на боці Тегерана, але ППО Тель-Авіва явно краща.