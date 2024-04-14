В Україні різко відреагували на атаку Ірану на Ізраїль: свої "5 копійок" вставила і Росія

Ця атака вкотре демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу.

В Україні відреагували на безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль. МЗС нашої держави засудило напад на суверенну державу і відзначило, що дії Тегерана несуть ризик ескалації ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України. У Києві назвали атаку неприйнятною та безвідповідальною.

"Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", — йдеться у заяві.

На думку України, необхідно докласти зусиль, щоб не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт.

"Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", — заявили у МЗС.

Варто зазначити, що свою реакцію вже висловила і Росія — країна, яка й сама вже третій рік веде війну проти України. Там атаку своїх партнерів на Ізраїль назвали"проблемою", яка має вирішуватись "країнами політико-дипломатичними засобами".

"Росія вкрай стурбована через чергову небезпечну ескалацію на Близькому Сході і закликає сторони до стриманості. РФ розраховує, що проблеми на Близькому Сході вирішуватимуться країнами політико-дипломатичними засобами", - зазначили там.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.