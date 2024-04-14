Через нічну атаку на Ізраїль постраждало понад 10 людей: посол відповів, чи є серед них українці

Більшість ракет та дронів були збиті поза межами країни, проте без руйнувань не обійшлось

У ніч на неділю, 14 квітня, Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами різного типу, через що 12 людей отримали поранення. Серед них немає українців.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів про це в коментарі "Суспільному". Він зазначив, що в одному з найбільших міст країні Тель-Авіві навіть не вмикали сирени повітряної тривоги.

"Не релевантне питання чи українці отримали поранення, пошкодження. Такої інформації немає і, скоріш за все, вже не буде", ― сказав Корнійчук.

Дипломат назвав роботу протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю та союзників успішною. Хоч офіційної статистики немає, проте за попередніми даними більшість засобів нападу було знищено за межами країни. Є руйнування інфраструктурного об'єкта на території військової бази ЦАХАЛ (армії оборони Ізраїлю).

Зазначимо, в ніч на 14 квітня Іран здійснив атаку на Ізраїль зі своєї території та з земель своїх "проксі", які знаходяться в Сирії, Ємені та Лівані. ЦАХАЛ відбивався від ворожого обстрілу близько 5 годин. За попередніми даними, Іран та союзники запустили у напрямку Ізраїлю приблизно 185 дронів та 110 ракет.

Цей обстріл офіційний Тегеран анонсував двічі за останні два тижні. Іран говорив про помсту за смерть генералів під час удару по будівлі консульства країні у Сирії 1 квітня.

Проте Тегеран ніби був готовий відмовитись від атаки. Для цього ООН повинна була визнати Ізраїль винним в ударі по будівлі консульства в Дамаску та покарати за смерть іранських генералів.

За кілька діб до атаки на Ізраїль країни почали готуватись до ескалації. Декілька держав Близького Сходу закрили повітряний простір для польотів, а МЗС Франції закликало своїх громадян відмовитись від поїздок в Ізраїль, Ліван та Іран.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як далі буде розгоратись ситуація на Близькому Сході та чи Ізраїль вдарить по Ірану у відповідь. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос поділився своїм прогнозом.