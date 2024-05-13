Командовать Сухопутными войсками назначили легендарного генерала: чем известен Михаил Драпатый

В мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм террористов, и освободить заложников.

В пятницу, 29 ноября, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками Украины. До этого его он занимал должность командующего ОТУВ "Харьков".

Об этом сообщил глава государства в Телеграмме. "Телеграф" рассказывает, что о нем известно.

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый является бывшим командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Он в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм террористов, и освободить заложников.

В 2014 году он поступил в Национальный университет обороны Украины. Затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30 отдельной механизированной бригады. В 2016 году был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2017 – командиром бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено очередное воинское звание — полковника.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае 2024 года на фоне наступления российских войск на север Харьковской области был заменен командующий ОТУВ "Харьков". Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина.