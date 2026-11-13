Путін може виставити рахунок Європі: що Кремль вимагатиме на переговорах

Москва прагне повернення до військової присутності НАТО зразка 1997 року

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Путін може вимагати повного контролю над Україною, її нейтралітету та позбавлення права обирати безпекові союзи й партнерів. Такий прогноз на тлі обговорення нової системи європейської безпеки зробив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Свої очікування дипломат виклав в інтерв’ю OBOZ.UA, відповідаючи на запитання про конкретні вимоги Кремля. На його думку, українська частина документа стосуватиметься також статусу російської мови та Московської церкви.

"Щодо Європи, то Москва хоче, щоб вона фактично повернулася до кордонів НАТО 1997 року. Тобто щоб із території Польщі, країн Балтії, Фінляндії, яка тепер також межує з Росією, були виведені всі іноземні війська", – сказав ексглава МЗС.

Огризко пов’язує вимогу виведення іноземних військ із прагненням послабити спротив російській атаці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За прогнозом Огризка, Росія вимагатиме прибрати з цих територій і озброєння, яке вважає загрозою. Йдеться про системи малої та середньої дальності, здатні охопити територію аж до Уралу. На думку дипломата, виведення військ має усунути сили, які можуть реально протистояти російській атаці.

Москва, вважає дипломат, об’єднає раніше сформульовані вимоги в новий документ. Українські пункти Росія прописала ще у 2022 році й досі посилається на той документ як на основу переговорів. Про вихід із захоплених українських територій у такому плані навіть не йтиметься.

Як повідомляв "Телеграф", російські представники на неофіційних переговорах щодо припинення війни в Україні висунули умови "нового європейського порядку безпеки".