Схем на теплі для Києва немає? Підрядник "Київтеплоенерго" заперечує підозри у виведенні коштів

У компанії наголосили, що ухвали про обшуки чи арешт документів не доводять їхньої вини

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Столичний підрядник ТОВ "Київкотлотурбопром", який менш ніж за рік зібрав тендерів КП "Київтеплоенерго" майже на 2 мільярди гривень, категорично заперечують причетність до виведення бюджетних коштів. Про це йдеться у досудовій вимозі, надісланий на адресу "Телеграфу".

У цьому листі за підписом директора та власника фірми Олега Тарасова зазначається, що інформація про "штат із трьох працівників" та відсутність виробничих потужностей не відповідає дійсності – принаймні станом на осінь 2026 року.

Що саме стверджують у "Київкотлотурбопромі":

Замість трьох – майже сотня: У компанії запевняють, що станом на 29 вересня 2026 року штатний розклад передбачає 87 фахівців, серед яких інженери, ремонтники та логісти.

У компанії запевняють, що станом на 29 вересня 2026 року штатний розклад передбачає 87 фахівців, серед яких інженери, ремонтники та логісти. Власні цехи та інженери: Підприємство вказує, що має виробничі площі на 700 та 100 кв. м, власний інжиніринговий центр і самостійно проєктує та виготовляє котельне обладнання.

Підприємство вказує, що має виробничі площі на 700 та 100 кв. м, власний інжиніринговий центр і самостійно проєктує та виготовляє котельне обладнання. Усі дозволи на місці: За словами керівництва, фірма має чинний дозвіл Держпраці (до липня 2030 року) на газонебезпечні роботи та роботи в замкнутому просторі, зокрема у топках котлів.

За словами керівництва, фірма має чинний дозвіл Держпраці (до липня 2030 року) на газонебезпечні роботи та роботи в замкнутому просторі, зокрема у топках котлів. Ухвали суду – ще не вирок: Коментуючи згадки про кримінальні провадження поліції та ДБР, у компанії наголосили, що ухвали про обшуки чи арешт документів не доводять їхньої вини, а різниця цін під час імпорту чи залучення субпідрядників не є доказом "схем".

Про що розповідав "Телеграф" раніше

Нагадаємо, у вересні та листопаді 2026 року "Телеграф" опублікував два розслідування про закупівлі КП "Київтеплоенерго" (перший матеріал та другий матеріал). Спираючись на дані системи Prozorro, фінансову звітність за 2025 рік та судові ухвали у кримінальних провадженнях, журналісти звернули увагу на те, що створена у 2023 році компанія менш ніж за рік отримала від столичних комунальників підрядів на суму майже 2 млрд грн (значну частину – без конкурентних торгів).

Зокрема, у матеріалах йшлося про тісну співпрацю фірми з попереднім підрядником "Атомрембуд" (який згодом змінив назву на ТОВ "Статус Білд"), фінансові транзакції через нетипових контрагентів, описані в ухвалах поліції, а також розслідування ДБР щодо імпорту італійського обладнання через естонську фірму-посередника.

Вже після виходу публікацій, вивчаючи "свіжі" судові ухвали, "Телеграф" виявив нові факти щодо діяльності ТОВ "Київкотлотурбопром". Ключове питання, яке виникає після вивчення документів, як подвійні інвойси та транзитні ланцюжки при закупівлі обладнання можуть впливати на кінцеву вартість обладнання для столичних ТЕЦ? Тож далі буде. Не перемикайтеся…