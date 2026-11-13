Політичний діяч та військовий про критичний стан Росії та здатність України вистояти

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Обʼєктивна інформація говорить про те, що ерефія знаходиться у передкатастрофічному стані (фінанси, економіка, демографія, збройні сили, етнічні, релігійні та регіональні проблеми, духовний і моральний занепад тощо)…

Кремлівський карлик грає у ва-банк, користаючись недолугістю Трампа та роз'єднаністю і слабкістю ЄС…

Головною геополітичною силою, яка стоїть на шляху пацакської експансії, з 2014-го року, є Держава Україна.

Безумовно, без різноманітної підтримки західних партнерів ми б, Українці, не вистояли протягом стількох років.

Та саме ми є головним стримуючим фактором проти експансії вісі зла (ерефія, Китай, КНДР, Іран)…

І у нас все виходить! Ми зупинили зло і успішно боронимо західну цивілізацію від сучасного варварства…

Головне зараз — не капітулювати, не дати слабину, пережити, активно воюючи, зиму та весну…

Бо путінська ерефія на межі поразки.

Звичайно, якби не внутрішній ворог — дурні, колаборанти і корупціонери-мародери — нам би було б набагато легше, і нашої крові б менше пролилося, і результат Війни вже був би зовсім інший — набагато кращий для нас; але є як є…

У одному впевнений: ми, Українці, здатні, раз і назавжди, здолати цю сатанинську недоімперію, здобути справжню самостійність і соборність, побудувати розвинуту, квітучу, справедливу, інноваційну Державу.

Вірмо у свої сили!

Слава Нації!

Смерть ворогам!

Джерело: пост Яроша у Facebook.