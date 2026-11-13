Росія у передкатастрофічному стані. Путін грає ва-банк - Дмитро Ярош
- Автор
-
- Дата публікації
-
Політичний діяч та військовий про критичний стан Росії та здатність України вистояти
Обʼєктивна інформація говорить про те, що ерефія знаходиться у передкатастрофічному стані (фінанси, економіка, демографія, збройні сили, етнічні, релігійні та регіональні проблеми, духовний і моральний занепад тощо)…
Кремлівський карлик грає у ва-банк, користаючись недолугістю Трампа та роз'єднаністю і слабкістю ЄС…
Головною геополітичною силою, яка стоїть на шляху пацакської експансії, з 2014-го року, є Держава Україна.
Безумовно, без різноманітної підтримки західних партнерів ми б, Українці, не вистояли протягом стількох років.
Та саме ми є головним стримуючим фактором проти експансії вісі зла (ерефія, Китай, КНДР, Іран)…
І у нас все виходить! Ми зупинили зло і успішно боронимо західну цивілізацію від сучасного варварства…
Головне зараз — не капітулювати, не дати слабину, пережити, активно воюючи, зиму та весну…
Бо путінська ерефія на межі поразки.
Звичайно, якби не внутрішній ворог — дурні, колаборанти і корупціонери-мародери — нам би було б набагато легше, і нашої крові б менше пролилося, і результат Війни вже був би зовсім інший — набагато кращий для нас; але є як є…
У одному впевнений: ми, Українці, здатні, раз і назавжди, здолати цю сатанинську недоімперію, здобути справжню самостійність і соборність, побудувати розвинуту, квітучу, справедливу, інноваційну Державу.
Вірмо у свої сили!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Джерело: пост Яроша у Facebook.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.