Через атаку у Києві горить будинок, росіяни "кошмарили" регіон всю ніч: що відомо

У КМВА показали наслідки атаки

У четвер, 26 вересня, російські війська знову атакували Київ та область ударними безпілотниками "шахед". У столиці лунали вибухи.

Що відомо про атаку

Гучно у Києві було майже з початку доби, адже о 1:40 кореспонденти "Суспільного" писали про вибухи, перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Зазначається, що близько 05.44 у Києві було чути цілу серію вибухів. Після цього, мер міста відзвітувався, що триває робота ППО.

"В Оболонському районі столиці працюють сили ППО", — написав Київський міський голова у своєму Telegram о 05.45.

Крім того, мешканців столиці закликають перебувати у безпечних місцях та не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Окрім цього, близько 06.04 у Києві знову пролунало кілька вибухів. Перед тим моніторингові групи писали про рух "Шахедів" в районі лівого берега столиці.

Віталій Кличко також повідомив, про виклик екстрених служб у Печерський район. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків загоряння на першому поверсі житлового будинку. Підрозділи прямують на місце.

Міський голова додав, що у Печерському районі, де впали уламки БпЛА, сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. Всі служби на місці. Попередньо — без постраждалих.

Варто додати, що в Києві та області і досі триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють, що в регіоні є загроза ударних БпЛА "шахед".

У КМВА показали наслідки ударних безпілотників по Києву. На опублікованих кадрах помітно, як палає будинок.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

"Інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.