В Ивано-Франковске гремели взрывы: что известно об ударе "шахедами" (видео)

Целью россиян была энергетическая инфраструктура

В ночь на 26 сентября российские военные атаковали Ивано-Франковскую область дронами-камикадзе. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Руслан Марцинкив. Он отметил отличную работу ПВО и сказал, главной целью россиян была энергетическая инфраструктура.

"Ночью работала противовоздушная оборона. Спасибо нашим защитникам. Самое главное, что нет пострадавших. ПВО отработала очень хорошо", — подчеркнул Марцинкив.

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы сообщали, что примерно в 3:30 в сторону Ивано-Франковска были зафиксированы две воздушные цели. При этом, воздушная тревога длилась с 03:14 до 04:12.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сказала, что во время ночного обстрела Прикарпатье атаковали дроны. Поврежден объект критической инфраструктуры.

"Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", — написала она.

Также Онищук призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги и перемещаться в укрытия.

В местных пабликах также отмечают, что центра города остался без света в результате вражеского обстрела.

"В результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской общине зафиксированы повреждения электросетей. Поэтому обесточена центральная часть Ивано-Франковска: улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и часть близлежащих", — объяснили в Облэнерго.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 сентября россияне атаковали Запорожье. В результате семеро человек ранены, среди них — ребенок.