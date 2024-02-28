Дивні маневри: "тіньовий флот" росіян не може возити нафту після нових санкцій США

Російські танкери, проти яких вводять санкції, припиняють операції з перевезення нафти

Щонайменше два танкери зі складу російського танкерного флоту змушені були припинити свої дії біля берегів Греції після того, як США ввели санкції проти 14 пов'язаних з Росією суден. Це може бути ознакою того, що західні санкції все ж підривають торгівлю російською нафтою.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден. Зазначається, що два російські танкери, NS Creation та "Залив Амурський", змушені були відмовитися від перевалки нафти у Лаконічній затоці біля грецьких берегів.

"Це не перший випадок, коли судна, що беруть участь у торгівлі російською нафтою, дивно маневрують незабаром після введення санкцій", – зазначає видання.

При цьому раніше ще один танкер, який пов'язували з російським "тіньовим флотом", розвернувся назад після того, як потрапив під санкції США. Інші танкери, які підпадали під санкції раніше, теж припиняли операції з перевозки нафти.

NS Creation та "Залив Амурський" належать російському "Совкомфлоту", але тільки перший з них потрапив під санкції США. Обидва судна звинувачуються у перевезенні російської нафти з порушенням цінової стелі, встановленої G7.

24 лютого Сполучені Штати впровадили санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" (FLOT.MM), щоб зменшити російські доходи від продажу нафти, за рахунок яких російський терористичний режим фінансує війну в Україні. "Совкомфлот", за даними США, причетний до порушення цінової стелі на російську нафту, а також до брехні з метою приховати реальну діяльність компанії з ухилення від санкцій.