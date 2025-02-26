У Запоріжжі пролунав потужний вибух після тривоги по балістиці: перші деталі

Це сталося під час повітряної тривоги

Вибух у Запоріжжі пролунав об 11:09 в середу, 26 лютого. Ймовірно, ППО працювала по ракеті, яка летіла через місто, рухаючись курсом на Кривий Ріг.

Про потужний вибух у Запоріжжі повідомив кореспондент "Телеграфа". У Повітряних Силах України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку та рух швидкісної цілі курсом на Кривий Ріг.

Вибухи підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Він закликав людей до відбою залишатися у безпечних місцях. Також було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації, була загроза для Запорізької області.

За даними моніторингових каналів, ймовірно над Запоріжжям пролетіло дві ракети. Також повідомляється, що станом на 11:20 над Запоріжжям літав дрон-розвідник.

Нагадаємо, балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого росіяни "шахедами" атакували Київську область. Спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку у Бучанському районі. Загинуло двоє людей, ще двоє травмовані.