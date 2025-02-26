В Запорожье раздался мощный взрыв после тревоги по баллистике: первые детали

Это произошло во время воздушной тревоги

Взрыв в Запорожье раздался в 11:09 в среду, 26 февраля. Вероятно, ПВО работала по ракете, которая летела через город, двигаясь курсом на Кривой Рог.

О мощном взрыве в Запорожье сообщил корреспондент "Телеграфа". В Воздушных Силах Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления и движении скоростной цели курсом на Кривой Рог.

Взрывы в Запорожье подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он призвал людей до отбоя оставаться в безопасных местах. Также была зафиксирована активность вражеской тактической авиации, была угроза Запорожской области.

По данным мониторинговых каналов, вероятно над Запорожьем пролетело две ракеты. Также сообщается, что по состоянию на 11:20 над Запорожьем летал дрон-разведчик.

Напомним, баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает баллистической траекторией, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля россияне "шахедами" атаковали Киевскую область. Вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме в Бучанском районе. Погибли два человека, еще двое травмированы.