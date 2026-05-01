Бабине літо буде в грудні? Якої погоди чекати в Україні восени

Цей період зазвичай триває тиждень, а не день-два

Точно сказати, коли Україну цьогоріч чекатиме бабине літо, важко. Однак цей період характерний для осені, а не зими.

Про це "Телеграфу" розповіла Ірина Вакулінська, начальник відділу метеорології та прогнозів Рівненського обласного центру з гідрометеорології.

За словами експертки, на погоду вливає багато факторів. Серед яких й коливання Ель-Ніньйо та Ла-Нінья. Наразі перехідна фаза від Ла-Нінья до Ель-Ніньйо. Тобто очікується підвищення температури поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану. Ці процеси в майбутньому формуватимуть погоду, а з нею й бабине літо.

Втім Вакулінська не вважає, що цьогоріч можна чекати бабине літо у грудні. Адже, на її думку, цей період притаманний осені.

"Бабине літо нормально, в моєму сприйнятті, – це осінь. А в грудні це більше не бабине літо. Ви, мабуть, трішки неправильно розумієте це поняття", — каже експертка.

Вона пояснює, що бабине літо пов'язане зі стійким впливом поля високого тиску, коли формується на території України або впливає на територію України область високого тиску. Це суха, маловітряна, сонячна погода. Коли немає фронтальних розділів, які завжди пов'язані тільки з циклоном.

"Це бабине літо має тривати не день і не два. Принаймні, тиждень. Таке буває часто. Але торік на Рівненщині не було бабиного літа", — каже Вакулінська.

