Потепліє, але... Синоптик попередив про примхи погоди у перший тиждень червня

Погодні умови будуть типовими для першого місяця літа

У перші дні червня похолодання, яке охопило Україну наприкінці травня, поступово відступатиме. Вже в першій десятиденці місяця в Україні буде до 32 градусів вище нуля.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Він дав прогноз на першу декаду червня.

Погода 2-3 червня — подекуди дощі

У вівторок, 2 червня, в більшості областей України буде без опадів. Дощі, часом з грозою, пройдуть лише у західних та південно-західних регіонах.

Вже 3 червня невеликі опади поширяться також на центральні регіони країни. Температура повітря вночі становитиме +7…+13 градусів. В денні години — від 18 до 27 градусів тепла.

Прогноз погоди 2-10 червня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Погода 4-5 червня — подальше потепління

Цими днями тенденція до підвищення температури триватиме: за прогнозом Кібальчича, ночами буде +10…+16 градусів, удень повітря прогріватиметься до +20…+26 градусів, а на півдні — до +28. Місцями можливі короткочасні грозові дощі, переважно в денний час.

Погода 6-7 червня — зливи та грози

"Протягом 6 та 7 червня в Україні переважатиме область підвищеного атмосферного тиску, а також малорухливий атмосферний фронт, що розтягнеться від Поділля через центр країни та далі на північні області. Саме в зоні впливу цього фронту очікується нестійка погода з сильними дощами, які супроводжуватимуться грозами", — розповів синоптик.

На Лівобережжі переважатиме тепліша повітряна маса з денними температурами +26…+31 градуси, а в західних та північно-західних регіонах повітря прогріватиметься до +21…+27. Вночі термометри будуть показувати +12…+18 градусів.

З 8 по 10 червня характер погодних умов та температура істотно не зміняться. По всій території країни можливі дощі, причому грози та зливи вируватимуть вдень, а ночами погода буде спокійною та малохмарною.

"Мінімальні значення температури вночі коливатимуться в діапазоні +12…+18 °С, вдень +23…+28 °С, у південно-східній половині країни +29…+32 °С, що загалом відповідає середнім багаторічним показникам", — резюмував Ігор Кибальчич.

Карта поля середньої аномалії температури повітря в Європі з 31 травня по 7 червня. Червоний колір- регіони з більш спекотною погодою, синій – з більш прохолодною:

