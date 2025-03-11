Вдвічі більше за попередника: скільки отримує голова Закарпатської ОВА

Скільки отримує голова Закарпатської ОВА

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький отримує зарплату понад 50 тисяч гривень на руки. Це майже вдвічі більше, ніж у його попередника Віктора Микити.

Про це йдеться у відповіді Закарпатської ОВА на запит "Телеграфа". Зазначається, що лише у січні 2025 року Білецький отримав 95,5 тисяч гривень, що після вирахування податків становило 72,7 тисячі гривень.

За листопад 2024 року він отримав 67,4 тисячі (54,2 тисячі після вирахування податків), а за грудень 68,6 тисячі грн (52,8 тисячі після вирахування податків).

Для порівняння, зарплата Віктора Микити на посаді голови Закарпатської ОВА становила:

80,7 тисячі з січня по березень 2024 року включно;

86,5 тисяч із квітня по червень включно;

85 з липня до 8 вересня 2024 року.

Тобто в середньому за місяць Микита отримував приблизно 26 тисяч гривень.

Золтанович та Микита не отримували допомоги для розв'язання соціально-побутових питань. Проте Білецькому виплатили 50,8 тисячі гривень у серпні 2024 року для оздоровлення до щорічної відпустки. На той час він працював на посаді заступника голови ОВА.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки отримує Віталій Бунечко – голова Житомирської ОВА.