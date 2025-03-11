"Можуть бути фантастичні новини": у США натякнули на результат переговорів з Україною

У Вашингтоні поділилися очікуваннями від переговорів із українцями

У США оптимістично налаштовані щодо підсумків переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями Вашингтона та Києва. При цьому там не виключають, що незабаром буде озвучено "фантастичні новини для людства".

Про це розповіла речник Державного департаменту Теммі Брюс, яка знаходиться в Джідді разом з американською делегацією. За її словами, це був "захопливий день".

"Можуть з’явитися фантастичні новини для людства, тому ми дуже оптимістичні. І я знаю, що держсекретар (Марко Рубіо, — ред.) теж, тому що ми знаємо які ставки", — сказала Брюс у своєму короткому зверненні, оприлюдненому в її профілі в соцмережі X.

Тим часом Financial Times повідомляє, що після багатогодинних переговорів буде оприлюднено спільну заяву України та США. Самі переговори були зосереджені навколо української пропозиції про зупинення атак у повітрі та на морі, а також навколо угоди щодо мінералів.

Видання зазначає, що на 12 березня новий раунд переговорів не заплановано.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що США нібито вимагали від України відмовитися від територій, але у РНБО пізніше це повідомлення спростували.