Суд виправдав силовиків у справі про стрілянину по протестувальникам у Хмельницькому 2014 року — ЗМІ

Сторона обвинувачення подаватиме скаргу

Суд у Хмельницькому виправдав колишнього співробітника СБУ Віктора Крайтора та співробітника спецпідрозділу "Альфа" Віталія Тарада. Їх звинувачували у стрільбі по учасникам мирного протесту під час подій Революції Гідності.

Про це повідомляє Watchers із посиланням на прокурора Ігоря Калініна. Зазначається, що виправдувальний вирок ухвалив суддя Олег Антонюк 11 березня.

Як відомо, 19 лютого 2014 року після появи чуток про те, що підрозділи Хмельницького СБУ будуть відправлені до Києва для придушення протесту на Майдані Незалежності, до будівлі СБУ та прокуратури прийшли місцеві жителі.

Беззбройні члени протесту хотіли, щоб керівник місцевого осередку СБУ Крайтор запевнив їх у тому, що його підлеглі не братимуть участі у розгоні демонстрантів. Проте демонстрація завершилася стріляниною, під час якої загинула на місці місцева мешканка Людмила Шеремет, а згодом від поранень також помер Дмитро Пагор. Ще десять осіб отримали поранення.

За даними слідства, стрілянина велася із будівлі СБУ, де перебували лише співробітники відомства.

Крайтора і Тарадая звинуватили у перевищенні повноважень та вбивстві з необережності. Для Крайтора прокуратура вимагала 7 років позбавлення волі, а для Тарадая — шість.

Деталі рішення суду наразі невідомі.

Як повідомлялося раніше, співробітники ДБР 11 березня прийшли з обшуками до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Слідчі могли перевіряти можливе втручання членів комісії у інформаційну систему.