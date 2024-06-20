Крым — засушит, запад — засыплет градом: известный синоптик дал подробный прогноз погоды на конец июня

Как ни странно, до конца месяца в Украине сохранится комфортная летняя погода

Главными особенностями погоды в Украине во второй декаде июня стали умеренные, местами сильные дожди в большинстве областей, которые сопровождались местами грозами, смерчами и "адской" жарой с выпадением града и шквалами. В отдельных городах преждевременно выпала месячная норма осадков.

Температурный фон существенных колебаний не испытывал и сохранялся стабильно выше нормы. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца месяца в Украине сохранится комфортная летняя погода, без рекордно высоких температурных показателей и с периодическими кратковременными грозовыми дождями.

В течение 22–23 июня в результате поступления жаркого воздуха из Южной Европы в западных и южных областях Украины прогнозируется жаркая и сухая погода с дневными максимальными значениями до +30…+35°С.

Однако, уже с 24 июня по мере распространения более прохладной воздушной массы с северо-востока Европы, температурный фон в Украине снизится на 3–5°С, что будет примерно соответствовать климатической норме для этих дней.

Количество осадков при этом в последующие 10 суток ожидается меньше нормы за счёт преобладания области повышенного атмосферного давления и устойчивых воздушных масс.

Однако в отдельные дни не исключены локальные грозовые дожди, в западной части — местами с градом и шквалистыми порывами ветра, которые в конце июня станут более интенсивными, преимущественно на Правобережье страны. Вместе с этим развитие засухи и практически полное отсутствие дождей прогнозируется в Крыму и Приазовье.

Таким образом, в период с 21 по 25 июня в большинстве центральных, северных, восточных и южных областей ожидается погода без существенных осадков, только 23 июня местами пройдут небольшие дожди в сопровождении гроз.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+19°С, днём +22…+30°С, на юге и в Крыму днём +30…+35°С. В западных регионах погода в указанный период будет более неустойчивой с колебаниями температуры воздуха и осадками.

С 26 по 28 июня ожидается развитие скандинавского антициклона со смещением на территорию Украины. Следовательно, погода в нашей стране будет устойчивой, а температура — комфортной: ночью +13…+18°С, днём +23…+29°С. Ветер будет преобладать северный и северо-западный.

Некоторые изменения в синоптических процессах произойдут 29–30 июня. На фоне постепенного cнижения давления активизируется циклональная деятельность и атмосферные фронты, говорит известный синоптик.

Следствием этого станет более неустойчивая погода с дождями в большинстве областей Украины, за исключением крайнего юга и востока. Одновременно стоит ожидать и очередную волну повышения температуры воздуха ночью до +15…+22°С, днём до +28…+35°С.