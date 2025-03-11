У Росії висловили радикальну позицію щодо перемирʼя: що придумали цього разу

В Росії вважають таке перемир'я неприйнятним

Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі вважають, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.

Про це заявив депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв, коментуючи пропозицію США щодо 30-денного перемир'я.

"Будь-яке тимчасове припинення вогню грає на руку Києву, який використає цей час для поповнення арсеналу та перегрупування сил. Це абсолютно неприйнятно", – сказав він.

Водночас Україна висловила готовність розглянути пропозицію США, якщо Росія також на неї погодиться. В офіційній заяві Офісу президента зазначається, що Київ підтримує ідею 30-денного припинення вогню, яке може бути продовжене за взаємною згодою сторін.

Згідно з документом, у разі досягнення домовленостей Вашингтон відновить військову допомогу Україні та обмін розвідувальною інформацією.

Офіційного коментаря щодо цієї ініціативи у Кремлі наразі не надавали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Трампа зробили низку заяв про переговори з Україною. Президенти США та України домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку найважливіших мінеральних ресурсів України.