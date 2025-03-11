"Ліверпуль" — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Європейські гранди змагатимуться за путівку до чвертьфіналу

У вівторок, 11 березня, у рамках другого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зустрінуться англійський "Ліверпуль" та французький "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ). У першій грі мерсисайдці здолали парижан із рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — ПСЖ. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — ПСЖ (оновлюється)

Де дивитись матч "Ліверпуль" — ПСЖ

У прямому етері в Україні гру "Ліверпуль" — ПСЖ покаже медіаплатформа Megogo. Зустріч відбудеться у Ліверпулі (Англія) на стадіоні "Енфілд". Пряма трансляція матчу буде доступна на сервісі за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — ПСЖ

На думку букмекерів, англійський клуб є фаворитом на вихід до наступного етапу єврокубка. На вихід Червоних до чвертьфіналу аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,27. Разом з тим успіх парижан менш ймовірний — коефіцієнт 3,70. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги "Ліверпуля" у другій грі у 42%, а ПСЖ — у 33%.

Перший матч

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у Парижі (Франція), ПСЖ програв із рахунком 0:1. До слова парижани мали тотальну перевагу у грі, проте їх підвела реалізація.

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Ліверпуль"

Що далі

Переможець 2-матчевого протистояння ПСЖ та "Ліверпуля" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари "Брюгге" — "Астон Вілла". Ознайомитись з іншими результатами жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів можна на сайті "Телеграф".