Мільйонери голосують ногами: чому з Великої Британії масово тікають багатії, дізнайтесь про "аномалію"

Такі тенденції намітилися не "вчора"

Мільйонери масово залишають Велику Британію. Така тенденція зберігається вже декілька років. І хоча відтік багатих громадян зараз спостерігається не лише з Туманного Альбіону, така картина виглядає, на перший погляд, аномально, враховуючи, що Велика Британія одна з найуспішніших європейських країн.

"Телеграф" вирішив розібратися в дивній ситуації. Для цього ми поспілкувалися з економістом Анатолієм Амеліним, який допоміг пролити світло на цей феномен.

Мільйонери голосують ногами

Згідно з літнім звітом про міграційні наміри світових багатіїв, створеним компанією Henley Private Wealth Migration Report, Велика Британія в 2024 році мала втратити 9 500 мільйонерів. А за підсумком, як пише The Times, втратила ще більше – 10 800 мільйонерів. І такі тенденції намітилися не "вчора". Ця цифра хоч і була набагато меншою у 2023 році, але все одно рахунок йшов на тисячі (4500).

Літній прогноз Henley Private Wealth Migration Report

"Поки світ бореться з ідеальним штормом геополітичної напруженості, економічної невизначеності та соціальних потрясінь, мільйонери голосують ногами у рекордній кількості", — коментував ситуацію Домінік Волек, керівник групи приватних клієнтів Henley.

Одними з найбажаніших країн для багатих людей стали ОАЕ, США та Сінгапур.

Що відбувається?

Економіст Анатолій Амелін пов’язує таку тенденцію із податковою політикою Великої Британії.

"Така політика змушує британських бізнесменів залишати країну", — вважає він.

Про яку політику йдеться

Наприкінці жовтня 2024 року лейбористський уряд представив бюджетний план, що включає підвищення податків на £40 млрд ($51,8 млрд) для збільшення обсягу державних фінансів та забезпечення інвестицій у громадські послуги.

Основні нововведення включають :

Скасування пільгового податкового режиму для нерезидентів, який раніше дозволяв заможним іноземцям сплачувати значно менше податків;

Введення податку навчання в приватних школах, що суттєво збільшило витрати багатих сімей;

Посилення умов для приватних інвестицій в акціонерний капітал, що зробило країну менш привабливою для міжнародних інвесторів.

При цьому, на думку Амеліна, така ситуація може чекати багато "старих" країн, адже корінь її лежить у міграції.

"Мої знайомі з цих країн уже припускають, що через п’ять років на виборах більшість можуть отримувати вже, мігранти. Це люди, які приїхали і хочуть розподіляти те, що накопичено. А щоб розподіляти, потрібно більше ресурсів у державі і більше податків. Тому ситуація взагалі для "старих" країн буде однаковою. Це буде загравання популістів із населенням, обіцянки якіснішої соціальної підтримки тощо. За рахунок чого? За рахунок кого? За рахунок бізнесу, за рахунок підвищення податків", — вважає економіст.

Є й інший бік

"Ми бачимо, що сьогодні відбувається у відносинах Європи та США. США зараз (за адміністрації Трампа) кажуть, що не можемо вас (Європу) захищати, тому, будь ласка, робіть це самі — піднімайте витрати на НАТО і так далі

Ми бачимо й інший трек. Що зростатимуть не лише витрати на соціальні потреби, зростатимуть витрати на оборонно-промисловий комплекс, на купівлю військового обладнання. Тому що всі очікують, що Росія може прийти до країн Балтії і навіть йти далі. Тому це змушуватиме Європу робити кілька речей:

Перше – зменшувати витрати. Але це дуже сенситивне питання, бо також спирається на опір виборців.

Але це дуже сенситивне питання, бо також спирається на опір виборців. Друге – збільшувати податки. Що також негативно впливатиме на бізнес.

Тому так, це майже тренд, який, на жаль, у Європі просуватиметься", — резюмував Амелін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну чекають ще дві хвилі міграції.