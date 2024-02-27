Дженніфер Лопес зачарувала розкішним шоколадним образом (фото)
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Дженніфер Лопес одягла довгу шубу
Американська акторка й співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно у коротких шортах відвідала радіошоу у Нью-Йорку, засвітила новий сильний лук. Знаменитість цього разу обрала шоколадні кольори, які чудово пасують до бронзового відтінку шкіри Джей Ло.
На своїй сторінці в Instagram Дженніфер Лопес розмістила нову серію світлин. 54-річна знаменитість одягла шкіряну майку відтінку гіркого шоколаду, спідницю молочного кольору та довгу коричневу шубу.
Свій образ жінка доповнила сумкою та туфлями-човниками у відповідних кольорах.
Лопес не вказала, з якого матеріалу виготовлено речі: натурального чи штучного.
Фанати обсипали знаменитість компліментами. Цікаво, що деякі підписники замислилися над темою, скільки тварин потрібно вбити, аби заявити про себе в моді. Інші ж висловили думку, що з натуральної шкіри в образі зірки лише сумка.
Раніше "Телеграф" писав, що українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес. У кліпі знаменитість блиснула стрункими ногами у короткій сукні.