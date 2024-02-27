Дженнифер Лопес очаровала роскошным шоколадным образом (фото)

Дженнифер Лопес одела длинную шубу

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно в коротких шортах посетила радиошоу в Нью-Йорке, показала новый стильный лук. Знаменитость на этот раз выбрала шоколадные цвета, прекрасно подходящие к бронзовому оттенку кожи Джей Ло.

На своей странице в Instagram Дженнифер Лопес разместила новую серию фотографий. 54-летняя знаменитость одела кожаную майку оттенка горького шоколада, юбку молочного цвета и длинную коричневую шубу.

Свой образ женщина дополнила сумкой и туфлями-лодочками в соответствующих цветах.

Дженнифер Лопес в шубе

Лопес не указала, из какого материала сделаны вещи: натурального или искусственного.

Джей Ло продумала все до мелочей

Фанаты осыпали знаменитость комплиментами. Интересно, что некоторые подписчики задумались о теме, сколько животных нужно убить, чтобы заявить о себе в моде. Другие же высказали мнение, что из натуральной кожи в образе звезды только сумка.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес. В клипе знаменитость сверкнула стройными ногами в коротком платье.