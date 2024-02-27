Дженнифер Лопес очаровала роскошным шоколадным образом (фото)
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Дженнифер Лопес одела длинную шубу
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно в коротких шортах посетила радиошоу в Нью-Йорке, показала новый стильный лук. Знаменитость на этот раз выбрала шоколадные цвета, прекрасно подходящие к бронзовому оттенку кожи Джей Ло.
На своей странице в Instagram Дженнифер Лопес разместила новую серию фотографий. 54-летняя знаменитость одела кожаную майку оттенка горького шоколада, юбку молочного цвета и длинную коричневую шубу.
Свой образ женщина дополнила сумкой и туфлями-лодочками в соответствующих цветах.
Лопес не указала, из какого материала сделаны вещи: натурального или искусственного.
Фанаты осыпали знаменитость комплиментами. Интересно, что некоторые подписчики задумались о теме, сколько животных нужно убить, чтобы заявить о себе в моде. Другие же высказали мнение, что из натуральной кожи в образе звезды только сумка.
Ранее "Телеграф" писал, что украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес. В клипе знаменитость сверкнула стройными ногами в коротком платье.