Слава Камінська різко відреагувала на чутки, що має коханого-росіянина
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Камінську розкритикували через недалеку пісню про росіянина
Українська співачка Слава Камінська, яка днями оприлюднила нову провокативну пісню про коханого-росіянина, встигла неабияк обурити українців. Згодом знаменитість розсекретила національність бойфренда.
На в Instagram Камінську захейтили, наголошуючи, що пісня примітивна, а Слава має всі дані, аби займатися достойною творчістю, враховуючи, що в Україні війна та щодня гинуть люди. Знаменитість назвала закиди щодо її творчості жовтухою.
Слава Камінська оперативно відповіла на хейт. Артистка пояснила, що її коханий є естонцем і співає вона про їхні стосунки: "Як завжди, жовтуха. Він – естонець!".
Камінська не уточнила, чому використала в пісні словосполучення "трішки росіянин" та чому, попри війну, вдається до таких примітивних речей.
Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.