Слава Камінська різко відреагувала на чутки, що має коханого-росіянина

Камінську розкритикували через недалеку пісню про росіянина

Українська співачка Слава Камінська, яка днями оприлюднила нову провокативну пісню про коханого-росіянина, встигла неабияк обурити українців. Згодом знаменитість розсекретила національність бойфренда.

На в Instagram Камінську захейтили, наголошуючи, що пісня примітивна, а Слава має всі дані, аби займатися достойною творчістю, враховуючи, що в Україні війна та щодня гинуть люди. Знаменитість назвала закиди щодо її творчості жовтухою.

Слава Камінська пояснила, що її коханий - естонець

Слава Камінська оперативно відповіла на хейт. Артистка пояснила, що її коханий є естонцем і співає вона про їхні стосунки: "Як завжди, жовтуха. Він – естонець!".

Камінська не уточнила, чому використала в пісні словосполучення "трішки росіянин" та чому, попри війну, вдається до таких примітивних речей.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Слава Камінська неочікувано засвітилася у Львові. На знімках артистка спокусливо та загадково позувала з валізою на пероні вокзалу, а також біля вітражного вікна у сонячному промінні.