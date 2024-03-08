Слава Каминская резко отреагировала на слухи, что ее любимый - россиянин
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Каминскую раскритиковали из-за недалекой песни о россиянине
Украинская певица Слава Каминская, которая на днях обнародовала новую провокационную песню о любимом-россиянине, успела изрядно возмутить украинцев. Вскоре знаменитость рассекретила национальность бойфренда.
На странице в Instagram Каминскую захейтили, отмечая, что песня примитивная, а Слава имеет все данные, чтобы заниматься достойным творчеством, учитывая, что в Украине война и ежедневно гибнут люди. Знаменитость назвала упреки желтухой.
Слава Каминская оперативно ответила на хейт. Артистка объяснила, что ее любимый является эстонцем и поет об их отношениях: "Как всегда, желтуха. Он – эстонец!".
Каминская не уточнила, почему использовала в песне словосочетание "немножко русский" и почему, несмотря на войну, прибегает к таким примитивным вещам.
Ранее "Телеграф" писал, что певица Слава Каминская неожиданно засветилась во Львове. На снимках артистка соблазнительно и загадочно позировала с чемоданом на перроне вокзала, а также у витражного окна в солнечных лучах.