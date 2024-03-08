Селена Гомес показала інтимні фото з бойфрендом
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Селена наголосила, що вражається таланту та емоційній стійкості обранця
Американському продюсеру Бенні Бланко, який зустрічається із акторкою та співачкою Селеною Гомес, сьогодні, 8 березня, виповнюється 36 років. Селена Гомес написала зворушливий пост з цієї нагоди.
На сторінці в Instagram Селена звернулася до Бенні. Жінка наголосила, що вражається таланту та моральній стійкості свого обранця.
"З днем народження! Твоя емоційна витривалість, позитивний настрій, неймовірний талант (який мене вражає), незаперечний гумор і любляче, добре серце мене просто вбивають", — написала Селена та додала милі світлини, де вона з Бенні чудово проводять час разом.
Додамо, що Селена, говорячи про ці стосунки, акцентувала увагу на тому, що вони з Бенні на одній хвилі, він дуже її поважає та підтримує в усіх починаннях.
Раніше "Телеграф" писав, що Селена Гомес покрасувалася у розкішній сукні на вечірці. Зірка буквально сяяла в сріблястому вбранні, що переливається, на світському заході.