Селена Гомес показала інтимні фото з бойфрендом

Селена наголосила, що вражається таланту та емоційній стійкості обранця

Американському продюсеру Бенні Бланко, який зустрічається із акторкою та співачкою Селеною Гомес, сьогодні, 8 березня, виповнюється 36 років. Селена Гомес написала зворушливий пост з цієї нагоди.

На сторінці в Instagram Селена звернулася до Бенні. Жінка наголосила, що вражається таланту та моральній стійкості свого обранця.

Гармонійна пара

"З днем ​​народження! Твоя емоційна витривалість, позитивний настрій, неймовірний талант (який мене вражає), незаперечний гумор і любляче, добре серце мене просто вбивають", — написала Селена та додала милі світлини, де вона з Бенні чудово проводять час разом.

Бенні Бланко і Селена

Додамо, що Селена, говорячи про ці стосунки, акцентувала увагу на тому, що вони з Бенні на одній хвилі, він дуже її поважає та підтримує в усіх починаннях.

Раніше "Телеграф" писав, що Селена Гомес покрасувалася у розкішній сукні на вечірці. Зірка буквально сяяла в сріблястому вбранні, що переливається, на світському заході.