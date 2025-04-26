У Москві зробили чергову заяву про переговори

Росія готова розпочати переговори з Україною без попередніх умов. Це стало відомо після чергового візиту спеціального представника президента США Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков на фоні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Його слова наводять російські ЗМІ.

"Путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність РФ до переговорів з Києвом без жодних попередніх умов", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Віткофф зустрівся з Путіним 25 квітня. Їхня розмова тривала три години, а обговорювалися не лише питання пов’язані з російським вторгненням в Україну, а й питання двосторонньої співпраці.

Зазначимо, на Заході вважають, що Путін обіграє адміністрацію Дональда Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938".

Сам Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок з боку Путіна.