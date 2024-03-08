Селена Гомес показала интимные фото с бойфрендом

Селена подчеркнула, что ее поражается талант и эмоциональная стойкость избранника

Американскому продюсеру Бенни Бланко, который встречается с актрисой и певицей Селеной Гомес, сегодня, 8 марта, исполняется 36 лет. Селена Гомес написала трогательный пост по этому случаю.

На странице в Instagram Селена обратилась к Бенни. Женщина подчеркнула, что поражается талантом и моральной стойкостью своего избранника.

Гармоничная пара

"С днем ​​рождения! Твоя эмоциональная выносливость, позитивное настроение, невероятный талант (который меня поражает), неоспоримый юмор и любящее, доброе сердце меня просто убивают", — написала Селена и добавила милые фотографии, где она с Бенни прекрасно проводят время вместе.

Бенни Бланко и Селена

Добавим, что Селена, говоря об этих отношениях, акцентировала внимание на том, что они с Бенни на одной волне, он ее очень уважает и поддерживает во всех начинаниях.

Ранее Телеграф писал, что Селена Гомес покрасовалась в роскошном платье на вечеринке. Звезда буквально сияла в переливающемся серебристом наряде на светском западе.