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Селена Гомес показала интимные фото с бойфрендом

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Селена Гомес и Бенни Бланко Новость обновлена 08 марта 2024, 10:32
Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото instagram.com/selenagomez/

Селена подчеркнула, что ее поражается талант и эмоциональная стойкость избранника

Американскому продюсеру Бенни Бланко, который встречается с актрисой и певицей Селеной Гомес, сегодня, 8 марта, исполняется 36 лет. Селена Гомес написала трогательный пост по этому случаю.

На странице в Instagram Селена обратилась к Бенни. Женщина подчеркнула, что поражается талантом и моральной стойкостью своего избранника.

Селена Гомес, Бенни Бланко
Гармоничная пара

"С днем ​​рождения! Твоя эмоциональная выносливость, позитивное настроение, невероятный талант (который меня поражает), неоспоримый юмор и любящее, доброе сердце меня просто убивают", — написала Селена и добавила милые фотографии, где она с Бенни прекрасно проводят время вместе.

Бенни Бланко, Селена Гомес
Бенни Бланко и Селена

Добавим, что Селена, говоря об этих отношениях, акцентировала внимание на том, что они с Бенни на одной волне, он ее очень уважает и поддерживает во всех начинаниях.

Ранее Телеграф писал, что Селена Гомес покрасовалась в роскошном платье на вечеринке. Звезда буквально сияла в переливающемся серебристом наряде на светском западе.

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