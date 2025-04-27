Фомина неділя 2025: як не накликати нещастя і проблеми в Антипасху

Сьогодні, 27 квітня, християни поминають своїх померлих близьких

У першу неділю після Світлого Воскресіння Христового православні та греко-католики відзначають Антипасху, також відому як Красна гірка або Фомина неділя. 2025 року він випав на 27 квітня.

Антипасха в перекладі з грецької означає "замість Великодня" або "подібність до Великодня". Цей день також присвячений апостолу Фомі (Хомі), якого не було під час воскресіння Ісуса Христа. Через свої сумніви у святому явленні Сина Божого святий отримав прізвисько "Фома Невіруючий". Однак пізніше Христос особисто з’явився Фомі та переконав його у диві.

Назва народного свята "Красна гірка" (або ж Червона гірка) пов’язана з двома словами: "красний", що за старих часів означало "красивий", і "гірка" — невелика височина, де люди збиралися зустрічати весну.

Антипасха – це день для відвідування могил покійних. Християни приносять на цвинтарі пасхальні яйця, паски, солодощі та пиріжки і, за традицією, залишають їх як дари для померлих родичів. Згадати близьких можна і вдома із близькими людьми.

Що не можна робити 27 квітня

Гніватися і думати про погане — можна накликати проблеми на себе та членів сім’ї.

Займатися важкою роботою, рукоділлям та прибиранням; розпочинати нові справи.

Залишатися вдома і відгороджуватися від світу — вважалося, що у цей день на самоті люди або ніколи не одружаться, або їх шлюб буде коротким і нещасливим.

Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує — можна спровокувати низку невдач.

Наїдатися та вживати алкогольні напої на цвинтарі, залишати їжу на могилах.

Народні прикмети 27 квітня

Ясна погода – до теплого літа.

Дощ — до сирого та холодного літа, але багатого врожаю грибів.

Дме сильний вітер – літо буде з частими грозами.

Рано зацвіли черемха чи верба — літо буде коротким та прохолодним.

Фото: freepik

Якщо багато роси вранці — буде багато огірків і ягід.

Свята та події 27 квітня

День скарбника в Україні

Всесвітній день графічного дизайну (World Graphic Design Day)

Міжнародний день пошуково-рятувальних собак (International Search and Rescue Dog Day)

Всесвітній день поріднених міст

День порятунку морських ссавців

У кого іменини 27 квітня

Сьогодні іменини святкують Семен, Марія, Микола, Степан, Іван, Петро, Анастасія, Сергій та Павло.

Нагадаємо, що незабаром почнуться поминальні дні. "Телеграф" писав, чому українці приносять на могили паски та крашанки, і чому це не схвалює церква.