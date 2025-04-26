Після зустрічі з Зеленським Трамп жорстко висловився про Путіна

Не промовчав і щодо окупованого Криму

Президент США Дональд Трамп заявив, що в очільника Росії Володимира Путіна не було жодних причин обстрілювати цивільні міста України. Тому 47-й президент Штатів починає сумніватись у намірах Кремля укласти мир.

Про це Трамп написав у своїй мережі TruthSocial, після особистої зустрічі у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським. Він також спростував заяву, що США "віддадуть Росії Крим".

"У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів№, — написав Трамп.

За його словами, можливо, Путін насправді і не хоче зупиняти війну, а його заяви про "миротворчість" Кремля зроблені, аби задобрити Трампа. Ці думки неабияк обурюють 47-го президента Штатів і він погрожує Росії "банківськими" та "вторинними санкціями", які мають змусити Путіна закінчити війну.

Окрім того, Трамп назвав неправдивою інформацію у ЗМІ про те, що "Україна має віддати території, включаючи Крим, щоб зупинити війну". Він жорстоко пройшовся по виданню "The New York Times" та автору новини Пітеру Бейкеру.

"Дуже упереджений і безталанний автор The Times, дотримувався вимог свого редактора і написав, що Україна віддати території, включаючи, я припускаю, Крим, та інші безглузді запити, щоб зупинити вбивство, яке є гіршим за будь-що з часів Другої світової війни. Чому цей репортер не каже, що саме Обама дозволив Росії вкрасти Крим в України без жодного пострілу", — написав Трамп.

У своєму дописі він зазначив, що з останніх президентів США Трамп єдиний, хто дійсно "пригне миру" в Україні.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, він мав продуктивну розмову з Трампом у Ватикані тет-а-тет, після якої президент США і опублікував вищенаведений допис.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фоні зустрічі Зеленського та Трампа в Кремлі зробили гучну заяву про переговори з Україною.