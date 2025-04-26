Дитина на гойдалці, а навпроти - понівечений будинок. Як виглядає Кам’янське після російського удару (фото, відео)

Серед постраждалих є 11-річна дівчинка

Кам'янське на Дніпропетровщині поступово оговтується від нічної російської атаки. Кількість постраждалих зросла до шести осіб, одна людина загинула.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. "Телеграф" вже побував на місці трагедії та на власні очі побачив масштаби руйнувань.

На фото видно, що у багатоповерхівці, яка була найближче до епіцентру вибуху повибивало майже усі вікна. У кількох квартирах виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Люди вже почали закривати вибиті вікна фанерами та власноруч ліквідовують наслідки атаку. Усі потрібні служби працюють на місці пошкоджень. До того ж мережу розривають щемливі кадри, як дитина гойдається на гойдалці напроти понівеченого Росією будинку.

"Дитина гойдається на гойдалці, а навпроти понівечений будинок внаслідок ворожого обстрілу. Камʼянське оговтується після ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару пошкоджень зазнали 3 багатоквартирні будинки та 6 автомобілів, які були припарковані поруч. Загинув один чоловік, а серед постраждалих є 11-річна дівчинка.

Нагадаємо, що 24 квітня відбулася атака на Київ — ворог завдав ударів крилатими ракетами, дронами-камікадзе, а також застосував балістичну зброю. Наш кореспондент Ян Доброносов оприлюднив кадри з місця подій, на яких видно, що один із житлових будинків зазнав значних руйнувань унаслідок ворожого удару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилось відео влучання "Шахеда" в житловий будинок у Білій Церкві.