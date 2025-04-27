"Барселона" виграла Кубок Іспанії, дотиснувши "Реал" в овертаймі (відео)

Вирішальна гра пройшла у Севільї

У суботу, 26 квітня, "Барселона" та "Реал" зустрілися у фіналі Кубка Іспанії сезону 2024/25. Напередодні Вершкові вилетіли з Ліги чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Севільї на Олімпійському стадіоні, завершилася з рахунком 2:2 в основний час, а у компенсований час каталонці дотиснули "Реал" — 3:2 перемога "Барселони"! Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-гранатові з перших хвилин заволоділи м’ячем, а ось "Реал" вибрав тактику другого номера, причому футболісти Вершкових діяли дуже жорстко у відборі. У результаті тиск каталонців приніс свої плоди. На 28-й хвилині Ламін Ямаль увірвався в чужий штрафний майданчик і викотив м’яч під удар Педрі — іспанець пробив точно у кут воріт.

У другому таймі команди почали грати менш обережно. І "Барса", і "Реал" значно підняли темп, що призвело до великої кількості моментів біля воріт обох команд. На 70-й хвилині Кіліан Мбаппе прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок. Ще через 7 хвилин Орельєн Чуамені ударом головою після подачі з кутового вивів "Реал" уперед. "Барса" відігралася на 84-й хвилині зусиллями Феррана Торреса, а в компенсований час каталонці заробили пенальті, який було скасовано за допомогою VAR. Цей епізод, напевно, стане найбільш обговорюваним після гри на тлі суддівського скандалу напередодні Ель Класико. Також рефері не побачили пенальті в моменті с падінням Феррана Торреса у боротьбі з Рюдігером.

В овертаймах "Барселона" дотиснула "Реал". На 116-й хвилині Жуль Кунде ударом із середньої дистанції влучив у ворота Куртуа.

"Барселона" – "Реал" – 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Тчуамені, 77

Попередження: Мартін, 37, де Йонг, 68, Рафінья, 90+10 – Модрич, 90+1, Беллінгем, 107

Вилучення: Рюдігер, 120+3 (на лаві запасних, неспортивна поведінка)

"Барселона": Щесни – Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін – Педрі (Ерік Гарсія, 98), Ольмо (Фермін Лопес, 65), де Йонг – Ямаль, Торрес (Віктор, 115), Рафінья

"Реал": Куртуа – Васкес (Модрич, 55), Асенсіо, Рюдігер (Ендрік, 111), Менді (Фран Гарсія, 11) – Вальверде, Тчуамені, Себальйос (Гюлер, 55) – Беллінгем – Родріго (Мбаппе, 46), Вінісіус (Браїм Діас, 89)

Таким чином "Барселона" виграла 32-й Кубок Іспанії (рекорд), у "Реала" 20 титулів.

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класико" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни.