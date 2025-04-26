"Барселона" — "Реал": онлайн-трансляція фіналу Кубка Іспанії

Ель-Класіко пройде на нейтральному стадіоні у Севільї

У суботу, 26 квітня, у Севільї (Іспанія) у рамках фіналу Кубка Короля-2025 відбудеться суперматч "Барселона" — "Реал". Перед грою спалахнув грандіозний скандал, через що Вершкові пригрозили бойкотом.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію Ель-Класіко "Барселона" — "Реал". Початок зустрічі о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Барселона" — "Реал" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "Реал"

У прямому етері в Україні "Ель-Класіко" покаже медіаплатформа Megogo. Онлайн-трансляція матчу "Барселона" — "Реал" Мадрид доступна на сервісі за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та MEGOPACK XL. Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Прогноз букмекерів на матч "Барселона" — "Реал"

На думку букмекерів, у цій зустрічі немає явного фаворита, проте більше шансів на успіх все ж таки має каталонський клуб. Фахівці вважають, що Синьо-гранатові виграють турнір із ймовірністю 44%. Подібний успіх Вершкових менш ймовірний — 31%.

Історія зустрічей

"Реал" та "Барселона" в рамках Кубка Іспанії зустрічалися між собою 37 разів. На рахунку Синьо-гранатових 16 перемог, 8 разів було зафіксовано нічию та 13 разів перемагали Вершкові. Примітно, що Королівський клуб забив більше голів – 69 проти 68.

В останній грі "Барселона" розгромила "Реал" із рахунком 5:2

Нагадаємо, "Барселона" виграла обидва "Ель-Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни.