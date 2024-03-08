Блогерка Зіневич показала модні образи для вагітних (фото)

Блогерка наголосила, що варто звертати увагу на українські бренди

Ведуча Лілія Ребрик розповідала про переваги третьої вагітності. А українська бізнесвумен та блогерка Алла Зіневич, яка також чекає дитину, опублікувала відео, де продемонструвала ефектні образи для вагітних жінок.

На сторінці в Instagram знаменитість наголосила, що варто обирати українські бренди. Аби заохотити жінок, Алла попозувала у стильних луках.

"Дуже часта проблема у вагітних – що одягнути. Звертайте увагу на українські бренди! Тут ви знайдете і потрібний розмір, і красу, що буде пасувати вам", – написала Зіневич.

5 образів від українських брендів

Жінка показала кілька яскравих образів, зокрема рожеву сукню-светр, жакет червоного кольору і сріблясту спідницю, білі штани й сорочку у смужку, обтислу білу сукню й рожевий жакет, а також вишиванку.

Підписники доброзичливо відреагували на образи жінки та наголосили, що їй дуже пасує вагітність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.