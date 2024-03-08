Укр

Блогерша Зиневич показала модные образы для беременных (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Алла Зиневич показала несколько ярких образов Новость обновлена 08 марта 2024, 20:51
Алла Зиневич показала несколько ярких образов. Фото instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Алла отметила, что стоит обращать внимание на украинские бренды

Ведущая Лилия Ребрик рассказывала о преимуществах третьей беременности. А украинская бизнесвумен и блогер Алла Зиневич, которая также ждет ребенка, опубликовала видео, где продемонстрировала эффектные образы для беременных женщин.

На странице в Instagram знаменитость подчеркнула, что следует выбирать украинские бренды. Чтобы заинтересовать женщин, Алла позировала в стильных луках.

"Очень частая проблема у беременных – что одеть. Обращайте внимание на украинские бренды! Здесь вы найдете и нужный размер, и красоту, что будет подходить вам", – написала Зиневич.

5 образов от украинских брендов

Женщина показала несколько ярких образов, в том числе розовое платье-свитер, жакет красного цвета и серебристую юбку, белые брюки и рубашку в полоску, белое платье и розовый жакет, а также вышиванку.

Подписчики доброжелательно отреагировали на образы женщины и подчеркнули, что ей очень подходит беременность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.

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#Стиль #Вагітність #Блогерка #Алла Зиневич