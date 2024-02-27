Полякова пожалілася на Винника, який кинув її на гроші та накивав п’ятами

Оля Полякова наголосила, що вона не потисла б руку Олегу Виннику

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно показала свої розваги в бані, вразила зізнанням, що співак Олег Винник її ошукав, хапнувши велику суму грошей, та просто-напросто втік. Йдеться про 150 тисяч євро.

Як зазначає Times of Ukraine, артисти мали разом випустити трек "Длинноногое счастье". Знаменитості встигли попрацювати над піснею та зняти кліп.

Фінансово цьому посприяла крупна компанія, проте згодом артист опинився за межами України.

Оля Полякова розповіла, як її ошукав Винник

Оля Полякова наголосила, що вона не потисла б руку Олегу Виннику.

"Він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек – "Длинноногое счастье". Це те, що потім в мене перетворилося в "Чарівні очі", уже мою сольну пісню. Але перед війною ми зробили дуже-дуже крутезне відео, на яке нам під рекламу дуже велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге красиве відео", — розповіла Оля.

Олег Винник живе і працює в Німеччині

Після початку великої війни Оля Полякова не змогла випустити пісню у первинному варіанті. Олег Винник випарувався з грошима, тож продовжити роботу разом було неможливо. А компанія, яка вклала гроші, попросила їх повернути. Співачка додала, що вже два роки не може розрулити цю ситуацію, а от Винник про це навіть не цікавиться.

"І коли це все сталося, і треба було якось перероблювати це все діло – Олег зник. І я сама за ті кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала", — додала Оля.

Раніше "Телеграф" писав, як Олег Винник виїхав до Німеччини під час війни. Наразі артист повертатися в Україну не має намірів.