Оля Полякова показала, як виглядала на початку сценічної кар’єри: фото

Співачка здивувала архівними кадрами 20-річної давнини

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно показала свої розваги у лазні, не перестає дивувати шанувальників подробицями свого життя. Так цього разу зірка поділилася архівними кадрами, на яких її можна побачити на початку сценічної кар’єри.

У своїх Instagram-сторіс Оля Полякова опублікувала кадри, мабуть, зі зйомок одного зі своїх перших кліпів, на яких її можна побачити ще зовсім юною. У ролику вказано, що це відео було знято 20 років тому, приблизно на той час артистка лише розпочинала свій творчий шлях.

Тут Оля виглядає дуже юною, але сміливо позує в купальниках та відвертих вбраннях. І вона, така ж блондинка, як і зараз, лише на 20 років молодша.

Як відомо, свої перші пісні Оля Полякова виконувала російською мовою. А ось у ролику звучить одна з її нових українських пісень.

Зазначимо, спочатку Оля була не дуже популярна, а її кар’єра стрімко пішла вгору, коли вона вийшла заміж за бізнесмена Вадима Буряківського і почала співпрацювати з продюсером Михайлом Ясинським. Чоловік щедро спонсорував кар’єру "суперблондинки", а потім вона вже почала випускати багато пісень та збирати стадіони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова приміряла екстравагантні образи у новому кліпі. Артистка побувала в образах брюнетки з короткою стрижкою, заплаканою нареченої і навіть з вусами.