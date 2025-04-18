Бабусі з молоком та бідони у дворах зникнуть? Як нові правила змінять ринок молочки з 29 квітня

Контроль буде значно більш жорстким

Нові правила торгівлі молоком почнуть діяти в Україні вже з 29 квітня. Набере чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства № 4150, яким удосконалюються заходи щодо належного обігу молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур пояснив "Телеграфу", що нові стандарти та ветеринарний контроль молочної продукції запроваджувати необхідно, адже якщо не зробити цього, Україні закриють доступ до європейського ринку. Без нього нашій молочній галузі буде дуже важко.

Чи торкнуться нові правила бабусь, що торгують молоком

Як пояснив експерт, якщо люди тримають корів та виготовляють молоко виключно для власного споживання, для них нічого не зміниться. Якщо ж вони продають молоко, то набувають статусу суб'єкта підприємництва їхній товар має відповідати нормам, прописаним у директивах ЄС по якості та безпечності.

"Якщо бабусь приїхала продавати, вона, по-перше, повинна мати підтвердження, звідки корова. Якщо це її корова, вона повинна мати ідентифікацію. Тобто, в неї повинен бути на вусі чіп, і вона повинна з періодичністю проходити всі вимоги. Щеплення, на ящур, на лейкоз і таке інше", — пояснив Дідур.

Проте це лише перший крок. Також умовна бабуся, що торгує на ринку молоком, має підтвердити якість своєї продукції. Їй треба отримати висновок лабораторії щодо якості молока. Якщо людина продає молоко, в неї мають бути всі відповідні документи: звідки корова, де перероблялося молоко, яка якість продукції.

"Або ти тримаєш корову для власного споживання і споживаєш, або ти хочеш з цього робити бізнес. Якщо ти хочеш з цього робити бізнес, тоді є правила", — наголосив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України.

Що буде з фермерами, що продають молоко з бідонів у дворах багатоповерхівок

Вони можуть працювати за умови дотримання норм. Сировина має перевірятися на відповідність стандартам та відсутність антибіотиків та інших шкідливих речовин.

"Щоб цілий двір людей не зліг з проносом після їхнього молока … У нас же всі вважають, що домашнє — це гарне. Знак якості", — каже експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися ціни на молочку за чотири роки. Деяка продукція здорожчала вдвічі.